Quête 154 : Mascarade

Nos fiers et retors membres de la Maison Kourou attaquent leur dernière ligne droite. Leur dernier objectif : détourner de l'Épice, ressource la plus prisée et la plus violemment défendue de l'Univers.

Se rendent-ils compte qu'ils sont peut-être sur le point de déclencher une guerre terrible entre Maisons par ces actes ? C'est peut-être pour cela qu'ils ont décidé, pour le commettre, de se déguiser sous les atours de leurs ennemis...



Retrouvez nous jeudi 9 juin 2022 à 19h, que ce soit sur le site de RADIOM ou sur notre Twitch, pour approcher la conclusion de cette campagne de Dune !