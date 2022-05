Vingt ans pour le son au Bolegason. C'est long, c'est bon, c'est de saison.

Les festivités battent leur plein, et c'est au gré de ces péripéties que Radio R d'Autan et RADIOM se sont installées en coulisses pour vous faire vivre la soirée d'ouverture de cet anniversaire pas comme les autres.



Avec une programmation qui fait la part belle à la pratique amateur, les vieux de la vieille qui connaissent Lo Bolegason depuis toujours, c'est une soirée Les 20 ans du Bolegason, servie sur un plateau d'argent.



Lo Bolegason sur RADIOM, ça remonte à un paquet d'années. Vous vous souvenez du Concert Lo Bolegason du 21 octobre 2010 ? Ou même de la Soirée étudiante au Bolegason le 20 octobre 2011 ou du Tremplin Rock'N'Tarn 2007 ? Quelques images à se remettre en tête, et les podcasts de Session Bolegason à se remettre derrière les oreilles... Et puis quand on cherche un peu on trouve un petit paquet de pépites croustillantes.





Projet fou

Les bougies du Boleg 88 ​

Sept heures de direct depuis les fondations du Bolegason, en compagnie des acteurs de cette soirée d'anniversaire exceptionnelle !

Synapson + Lūv + TechnoBrass Lo Bolegason Passage Claude Nougaro

81100 Castres

Renseignements et réservations



Vingt ans, c'est vieux, c'est jeune, c'est tout à la fois. Un âge tendre, et une maturité pas si surprenante que ça. De ce projet fou d'avoir un lieu de vie et de culture dans une friche industrielle à Castres est née une SMAC (Scène de Musiques Actuelles) qui aujourd'hui rayonne depuis Castres dans toute l'Occitanie.Les vieux de la vieille connaissent, s'y retrouvent, s'y amusent. Les nouveaux venus découvrent une salle qui n'envie rien aux grandes références toulousaines en matière de spectacle : le son est bon, c'est chaleureux et on s'y sent bien.Sans une équipe entièrement dévouée à faire vivre, le bâtiment ne serait sans doute qu'une étrange coquille vide, et c'est par l'acharnement toujours renouvelé et l'énergie de l'espoir que ce lieu vit et peut ainsi souffler ses vingt bougies.Trêve de bavardages, vous en saurez davantageSi au cours de votre écoute nous dissipons vos doutes.Entrez dans le Royaume du Bolegason :Vous ne savez pas tout, faites-vous une raison !Et bien sûr, l'anniversaire continue avec la programmation spéciale — et très convoitée, prenez vos places ! — comme Synapson + Lūv + TechnoBrass La Rue Kétanou + Les Idiots + Les Accords'Léon , ou le très attendu After "20 ans du Boleg'"