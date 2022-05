John Miles est mort. Je le dis d'une manière directe et peut-être un peu crue.

J'appris cela la semaine dernière et je me demande comment j'ai pu passer à coté de cette info de début décembre 2021.

Avant de dire « dans l'indifférence générale », je me demande si c'est moi qui n'avais pas été attentif à cette information.

Mais bon, il est quand même vrai qu'il avait été "boudé" par la presse musicale anglaise. Et comme la vie musicale française n'était pas forcément très branchée Rock, à l'époque... 1



Tout le monde connaît le titre Music. Ou devrait le connaître, plus exactement, sans pour autant savoir que c'était John Miles.

Cette chanson a bercé ma fin d'adolescence et reste toujours pour moi un must de la fusion entre l'orchestre classique et la musique Pop-rock.

Et quarante-six ans après sa sortie, elle me donne toujours des frissons.



John Miles ne se limite pas à ce seul titre. En général, personne ne peut en citer un de cet artiste.

C'est pour cette raison que je vais programmer sept titres, en trois séquences en début, milieu et fin d'émission.



Pour découvrir le reste de la programmation, et bien, il faudra vous brancher sur Radio Oloron et sur RADIOM lundi 9 mai 2022 à 20h comme d'habitude.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘