À la recherche de titres à vous faire découvrir, je passais en revue mes coups de cœur. Vous savez, les titres sur lesquels vous pouvez cliquer sur un petit cœur sur votre plateforme préférée !

Et l'ajouter à une liste déjà très longue et dans laquelle vous vous demandez si vous ne devriez pas faire un peu de ménage...

Je ne parle pas de nos chouchous (que je ne citerai pas pour n'en oublier aucun), dont quelques uns apparaîtront dans la programmation, d'ailleurs.



Parmi cette longue liste j'ai choisi de partager quelques uns des morceaux qui ont attiré mon oreille.

Allez, pour satisfaire votre curiosité, je lâche quelques noms... Au niveau des français, Raskolnikov, Suzane, Juniore. Pas forcément dans un style Rock mais bien sympas quand même.

Au niveau anglo-saxon, The Bunch, The Kills...

Et au niveau des nouveautés, on va se mettre un deuxième titre du dernier album de Pete Doherty et Frédéric Lo entre les oreilles. Et ça va faire du bien.



Bon, j'arrête là ! Si vous voulez en écouter plus il faudra vous brancher lundi 2 mai 2022 à 20h sur Radio Oloron ou sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘