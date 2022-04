FOMAC 2022 : la journée des possibles

Quelle journée ! Certes, nous en avons vécu d'autres, ce n'est pas la première ni la dernière, mais quelle densité ! Pour une ouverture sous la neige de ce samedi 2 avril 2022 à 10h, c'était un départ frais mais chaud à la fois, tout engourdis que nous étions de pouvoir nous "frotter" à nouveau à la populace, et découvrir la musique qui se fait par ici. Bien sûr, on n'en effleure qu'une infime partie, ceux qui auront bravé les quelques flocons du jour auront poussé la porte pour nous présenter leur travail et leurs efforts. Restait à persuader un jury pour transformer l'essai.



Le FOMAC s'est donc ouvert à Albi à Pratgraussals pour une journée complète couverte par vos radios préférées, Radio Albigés (les locaux de l'étape comme on aimera à le rappeler régulièrement), Radio R d'Autan et RADIOM.



On ouvre le bal dès 10h comme convenu. Quelques micros sur le plateau radio mériteraient quelques réglages, mais ça tombe bien : sur la scène, on a des choses importantes à dire :



L'introduction de cette journée du FOMAC 2022 à Pratgraussals (Albi) avec la présentation (chaotique) du plateau radio et les discours d'ouverture de l'ADDA du Tarn.

Interview de l'artiste Ina Cesco dans son projet solo.

Mortelle Paillette en interview, groupe lauréat du Music In Tarn 2022. À part quelques initiés qui gardèrent farouchement le secret, nous ne le sûmes que plus tard.

Caro débarque sur le plateau pour une interview.

Thierry Morlet est directeur de l'ADDA du Tarn et revient pour nous sur les rôles et missions de la structure, et l'existence du FOMAC.

On ne manque pas une occasion de rattraper le temps perdu : l'interview rattrapée de Kokass menée par Xavier pour Radio R d'Autan.

Lauréats de l'édition passée, Elium nous gratifie d'un showcase qu'on avait pu retrouver lors du FOMAC 2021 en livestream.

Eux aussi s'étaient lâchés en livestream sur la scène des Ateliers pour le FOMAC 2021, ils reviennent pour un showcase revisité !

Après avoir donné de la voix en showcase, The Koppers se confient aux micros de vos radios préférées.

Elium débarque en plateau après un showcase en feu !

À deux doigts de vendre la mèche, Mentor Mentor a néanmoins réussi à tenir sa langue et ne pas révéler leur victoire pour le tremplin Music In Tarn. On badine avec eux sur leur musique.

Les incontournables de la scène tarnaise, c'est Pollux Asso et leur programmation tentaculaire et hyperactives ! Heureusement, on peut toujours compter sur eux pour le zguen.

Ils sont deux, ils forment Basa Duo et sillonnent les routes de la World Music qu'ils proposent au gré de leurs pérégrinations africaines.

On sait qu'on peut faire jaillir une voix forte d'une petite personne, grande par les sentiments et sa musique. C'est Heeka en plateau avec Radio R d'Autan, Radio Albigés et RADIOM !

Les accompagnements proposés par le Music In Tarn passent par des professionnels comme Éric Anglas (alias Golo), membre du Collectif RPM. Il y dévoile sa méthode, et ses objectifs pédagogiques.

Sans aucune connotation, DSK Princess propose sont Room Service Rock à l'écoute de nos auditeurs attentifs.

Amis de tous pays, unissez-vous, et prenez-en de la graine avec le SkellHell Exchange, projet d'échange européen de musiques et musiciens, tiraillé entre la Suède (Skellefteå), les Pays-Bas (Dordrecht) et la France (Castres) qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets !

Hache I Pé / Hache O Pé : le hip hop de Loco Rodriguez se défend sur le plateau sur ses influences marquées et son style à l'emporte-pièce.

Le collectif labruguiérois La Fusion, sacré Coup de cœur du prix Music In Tarn 2022, présente sa vision du futur et ses aspirations prochaines, sur des notes dans l'air du temps.

L'univers spatial de Raccoon Tycoon (sans qu'on sache ce qu'il est advenu d'Ernest, le raton-laveur envoyé dans l'Espace) se déroule comme un générique de film sur le plateau des radios tarnaises du FOMAC 2022.

Le groupe Here Today, participant du SkellHell Exchange, en showcase sur la scène de Pratgraussals.

Rhomb exporte son style vénère dans le métal suédois qu'ils affectionnent. Dernier showcase de la journée avant l'annonce des résultats du Music In Tarn

L'épilogue tant attendu du FOMAC 2022 pour un dénouement de soulagement : les lauréats du prix Music In Tarn sont annoncés, prêts à démarrer leur accompagnement.

Et commence pour nous, et pour les artistes et structures, le marathon de la journée, entre rendez-vous en speed meeting et interviews en plateau. Mélanie a été prévenue plusieurs jours avant que son groupe avait été retenu parmi les lauréats du Music In Tarn mais elle n'en montre (presque) rien. Une grande partie de l'équipe de l'ADDA aura œuvré dans l'ombre de nombreux mois avant ledit événement. Un FOMAC sans showcase n'en est pas vraiment un. Et vous ?Il faut bien se plier au jeu des interviews, répéter inlassablement les mêmes choses à qui veut l'entendre : c'est bien le jeu des médias et ce qu'on leur demande. Même son de cloche pour ceux qui ont eu le temps de souffler après être descendu.e.s de scène. Comme une évidence, on recevait les nouveaux lauréats, ceux du Music In Tarn, qu'une gaffe ou un mot de trop aurait pu faire vendre la mèche, mais non, tout va bien, personne n'a rien vu, et on aura bien les résultats le soir venu. Pour nous faire supporter l'insoutenable suspense, nous avons la chance de recevoir Pollux Asso et sa programmation florissante, qui ne tarit jamais d'idées à proposer au plus grand nombre. Un des fameux rattrapages de la journée, c'était Basa Duo, en interview malgré tout, qui nous délivre des sons venus d'ailleurs mais qui résonnent ici-même. Heeka était de la partie, pour nous proposer ses créations, alors qu'on la croisait déjà il y a peu sur de prestigieuses scènes et au gré de tremplins amplement mérités. On recevait aussi les voix et les cœurs (parfois les chœurs) du Music In Tarn et ceux qui gravitent autour : c'est le cas d'Éric Anglas, Golo, qui donne de son temps et de son énergie dans le Collectif RPM pour accompagner, former, suivre et diriger les artistes émergents comme les néophytes de la musique. En suivant, DSK Princess nous honore de sa présence et de son beau peignoir aux initiales des grands hôtels de luxe de ce monde. Les voyages forment la jeunesse, c'est bien connu. Alors avant de la perdre totalement, en même temps qu'une certaine innocence, membre actif du SkellHell Exchange en Suède, a monté ce projet collaboratif Suède/Pays-Bas/France, et nous raconte tout ça. Loco Rodriguez fait du rap, nous replonge dans le Wu-Tang, dans l'old school revisité à la sauce moderne, et nous raconte ce qui le meut. En suivant, le pôle international labruguiérois propose La Fusion, le collectif qui se monte tout seul et se promet à la force de ses nombreux bras, tous affectés à une tâche qu'ils connaissent par cœur. Envoyer un raton-laveur dans l'Espace pour sauver la funk : c'est le projet fou de Raccoon Tycoon, et ses inventeurs machiavéliques étaient à notre plateau pour en tracer les contours. Membres du SkellHell Exchange, le fameux projet d'échange européen, le groupe Here Today nous gratifiait d'un showcase pour ouvrir la fin de la journée. À suivre, c'était Rhomb, pendant suédois de la même équipe collaborant au sein du SkellHell Exchange, en rythmes péchus et force métalleuse. Enfin, les résultats tant attendus des délibérations du jury du Music In Tarn plaçaient les artistes en tête d'affiche, à suivre pendant une année, pouponnés par l'ADDA dans le dispositif d'accompagnement qui les propulsera aux nues.