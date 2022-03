Pour cette seconde émission d’Abistrodenazes, nous allons parler d’un acronyme bien connu, il s’agit d’ACAB.

On l'avoue : aucune référence à l’Association des Commerçants et Artisans de Bouzonville sympathique petite commune de Moselle. Non, nous parlerons plutôt des dérivés politiques et de l’histoire d’ACAB. A. C. A. B. Que cachent ces quatre lettres qui, dites en un acronyme, forment un mot lisible ? Nous reviendrons donc demain à 19h sur les près de cent ans d’histoire de ce sigle, de sa signification, de ses récupérations, de ses dérivés...



Cette émission se déroule en direct, n'hésitez pas à réagir sur le chat de RADIOM, au standard au 09 74 76 81 81, par SMS au , ou dès maintenant sur le répondeur de « 📞 Abistrodenazes » !