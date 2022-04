Fascisme d'hier et d'aujourd'hui

Une troisième émission d’Abistrodenazes, toujours au pif, sur les fascismes avec une partie sur les fascismes dans l’histoire, et sur les fascismes aujourd’hui ici et ailleurs (en Europe, en France, dans le Tarn...). Nous parlons lundi 18 avril 2022 à 19h d’une nouvelle idée reçue sur l’anarchisme, nous découvrons le nouveau macho du mois qui sera surprenant ce mois-ci, etc.