Antimilitarisme, pacifismes, réfractaires à la guerre et non-violence

Barbouillée de plomb, la terre !

Creusée à l’obus ;

Gorgée d’apolitisme chimistes.

Biens sages, bien rationnels, bien intentionnés.

Crissent les viandes vendues Sous les stupeurs uniformes

Conscrites des orgueils de quelque patrie ;

De quelque couronne ;

De quelque légende du sang mythique.



Shrapnels militaro-industriels s’étalent et bavent sur les cartes

de leurs sordides frontières.



Toi et ta soldate soumission

n’êtes que les drones pilotés par l’ambition.

Même pas la vôtre, oh non ; celle d’un autre !



Érection coloniale des petits jouets d’une basse idée.

Massacre des pensées avant que des corps et du reste.

Cortège des viols hypocrites.

Doctrines pathogènes.

Hégémone de l’horreur, fille des naïvetés.



Tu vas faire quoi ?

Faut-il te réapprendre à vomir ?

Déserte le désert si la décence, en toi,

a su un jour faire demeure.

(Cours : il te rattrape.)