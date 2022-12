Qu'est-ce que l'anarchie n'est pas ?

L'anarchisme n'est pas mort, et les préjugés sur lui non plus !



Voici donc une émission sur "qu'est-ce que l'anarchisme n'est pas".

Et il n'est ni mort, ni intrinsèquement violent, ce n'est ni le règne du plus fort ni la démocratie libérale et, malgré les apparences, ce n'est pas le désordre...



On compte sur vous pour retracer les autres préjugés abordés lors de cette émission. Ne vous inquiétez pas, il y aura encore beaucoup de matière pour notre rubrique liminale. Si nous n'avons pas abordé votre préjugé préféré, faites-le nous savoir ici : le répondeur de « 📞 Abistrodenazes » !



Notre prochaine émission sera autour des dérives sectaires.