Rôle difficile

Bonjour à tous !

Cette semaine, jeudi 11 janvier 2024 à 16:30, Modou et moi recevrons un nouvel invité dans l'émission : Rafael Lafon, AKA Marc dans le court-métrage "Marie" sur lequel on a déjà fait une émission (relire et réécouter Marie).



Nous lui poserons des questions sur la difficulté de jouer un rôle dur mentalement dans un court-métrage qui contient des sujets lourds.



Alors à jeudi avec Rafael, Modou et moi !



Et bonne année les pupuces ;)