Les reprises, ou "covers" en anglais sont légion. Il n'est qu'à voir le disque Pin Ups de David Bowie ou même celui de Bryan Adams, Tracks Of My Years pour ne citer que ces deux.

Que des reprises de titres qui ont marqué leur jeunesse.



En préparant cette émission, j'ai pensé à un petit jeu : passer une reprise, suivie d'un titre différent de l'artiste original.

À ce petit jeu vous aurez droit à dix morceaux, avec quelques reprises vraiment très sympas.



Parmi les bonnes nouvelles et découvertes, le groupe palois We Don't Care 1 qui vient de sortir un EP cinq titres.



Et parmi les mauvaises, Meat Loaf qui s'en est allé rejoindre les étoiles.



Nous ferons également un petit détour par la case New Wave, que certains peuvent aussi nommer Post-punk.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi 31 janvier 2022 à 20h sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘