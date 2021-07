Hey ! Ce dimanche ça rigole pas ! Du Good Sound For Good People tout frais, sur RADIOM dimanche 4 juillet 2021 à 11h.



L'été commence à rayonner sur RADIOM. À noter dans ce show un super morceau du groupe Sault... issu de leur dernier disque Nine. Un bijou !



J'espère vraiment jouer près de la Montagne Noire bientôt ! Je vous salue : Ateliers, radiomistes, recycleurs... et vous dis à la semaine prochaine !





One love

L Soul Safari