Si je vous dis : Boston, je pense qu'une grande majorité des personnes me répondront que c'est une ville des États-Unis, sans peut-être savoir où la situer précisément.



Pour les amateurs de musique, et plus particulièrement les Hard-rockers, Boston signifiera un groupe en plus de la ville. Effectivement, le groupe Boston est issu de la ville éponyme.



Mais savez-vous que Boston c'est la capitale de l'état du Massachusetts. Et c'est aussi le pôle principal d'une région des États-Unis qui se nomme "Nouvelle-Angleterre".



Nouvelle-Angleterre qui a été la première à faire face à ce qu'on a appelé "l'invasion Britannique" (British Invasion), un déferlement des groupes Britanniques, dès 1964, sur le marché musical très fermé de l'Amérique du Nord.

Beatles en tête, évidemment, mais pas que...



Revenons à la ville de Boston qui, d'un point de vue culturel est d'une grande richesse.

C'est au niveau musical que nous pointerons nos oreilles ce lundi soir.



Le fer de lance c'est, sans conteste, le groupe Aerosmith qui, depuis plus de cinquante ans, a survécu à tous les abus tout en étant une usine à hits. Ce sont les premiers à avoir eu une audience internationale.



En préparant cette émission j'ai eu la surprise de découvrir que d'autres groupes que j'apprécie étaient aussi originaires de la ville de Boston.



Vous voudriez en savoir plus ? Alors rejoignez-nous lundi 27 décembre 2021 à 20h sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘