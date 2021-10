Nineteen-eighty en langue british !

Vous le savez, Let There Be Rock est plus axé sur la musique anglo saxonnne que Frenchie.

Ilfaut dire que son animateur était adolescent dans le début des années 70 et que le Rock français n'existait tout bonnement pas.

C'est tout naturellement que notre éducation musicale, à mon frère et à moi, a été anglo-saxonne. Parce que le Rock venait d'Angleterre ou des États-Unis.



Vous voulez un exemple ? Le concert de Noël de 1973 était animé par Tino Rossi en France et par Elton John en Angleterre. Je n'ai rien contre Tino Rossi, c'était simplement pour nous la musique de nos parents et elle ne nous attirait pas du tout. Et la variété française de l'époque encore moins.



Quand Trust est arrivé, quelle délivrance ! Enfin du Rock français ! Il a fallu attendre 1979 pour leur premier album et 1981 pour Antisocial.



Ceci dit, nous allons nous attarder un peu sur les 80's et particulièrement 1980. Dix titres, sur les vingt-quatre programmés, seront issus de cette année.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi 25 octobre 2021 à 20h sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘