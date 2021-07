Violet puissance 6

Comme je vous l'annonçais sur la page Facebook de Let There Be Rock lundi dernier, je vous propose, non pas cinq, mais plutôt un extrait des six premiers albums de Deep Purple.



Comme vous pouvez l'imaginer, les musiciens ont eu une vie musicale avant de former Deep Purple. Connaissez-vous The Artwoods ? C'était le premier groupe important pour Jon Lord (claviers). Sans oublier précédemment The Flower Pot Men où ce même Jon Lord côtoiera le futur premier bassiste de Deep Purple, Nick Simper.



C'est avec le projet The Roundabout, fin 1967 que ces derniers cités vont rencontrer Ritchie Blackmore, guitariste.



Ces trois là engageront un peu plus tard (1968) le chanteur Rod Evans et son pote Ian Paice, batteur.



Nous programmerons ainsi un extrait des six premiers albums du groupe. Et vous constaterez l'évolution musicale du groupe, surtout la bascule à partir de ce qu'on a nommé "Mark II" (avec l'arrivée de Roger Glover à la basse et Ian Gillian au chant).



Pour le reste de la programmation :

un original et une reprise de David Bowie

la découverte de trois titres du dernier album de Alice Cooper

plein de bonnes choses pour nos oreilles...

Rendez-vous lundi 26 juillet 2021 à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘