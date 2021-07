C'est parti ! Sur trois jours de direct, ce sont les radios de l'ARRA, l'Assemblée Régionale des Radios Associatives d'Occitanie, qui se rassemblent et s'assemblent pour du direct depuis le festival Pause Guitare 2021 ! 1



En deux heures de temps, chaque jour, vendredi 9 juillet 2021 à 17h, samedi 10 juillet 2021 à 17h et aujourd'hui à 17h, interviews, regards croisés sur la programmation, et extraits musicaux des artistes mis en lumière. Du condensé pour vivre en direct et en différé, sur RADIOM, Radio Albigés, Radio R d'Autan, Radio FMR, Radio Vallespires et leurs alliées sur leurs antennes respectives.