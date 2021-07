Au pays des kangourous

Rien qu'à la lecture du titre vous vous doutez de ce qui va vous arriver entre les oreilles.



Je me trompe ?



Non, certainement pas ! Vous avez bien compris que nous allions passer une grande partie de la deuxième heures aux antipodes.



Je suis allé fouiller dans ma discothèque pour extraire onze titres et une cinquantaine de minutes de Rock Australien.



Quelques noms pour éveiller votre curiosité ?

Des inconnus tels que Little River Band ou Dead Can Dance à des plus connus tels Midnight Oil ou Nick Cave.



Vous vous demandez si un petit AC/DC ne va pas "traîner" dans la programmation ?



Eh eh ! Vous le saurez lundi 28 juin 2021 à 20h en écoutant Radio Oloron ou bien RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘