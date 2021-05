La fin du Tune Hell ?

Mauvais jeux de mot, Maître Capello ! On se retrouve demain à 11h pour une Good Sound For Good People toute fraîche, avec le nouveau 45 tours du groupe Vaudou Game de chez Hot Casa Records 1 à l'intérieur. Le morceau s'appelle Bella et je te l'annonce même au micro !



Si tu es Toulousain, n'oublie pas que tu as droit à une dose en rab de Good Sound For Good People un dimanche sur deux à 12h sur les ondes de Campus FM 2 !



Ah ! Que le 19 mai arrive à grand pas, que les terrasses se remplissent et que nous retrouvions la vie, quoi !





One Love et See you soul !





Le test vidéo : https://fb.watch/4yu6j5d_be/

Les images : https://www.instagram.com/djsoulsafari/

Le lien Twitch (si j'arrive à poser dessus) : https://www.twitch.tv/djsoulsafari