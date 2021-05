Off...iciel

Bon show pour aujourd'hui à 11h, Good Sound For Good People change de braquet !



Toujours sur le réseau Radio Campus France 1, mon émission du dimanche se voit pour l'instant devenir une demi heure bonus sur Campus FM 2 un dimanche sur deux à 12h... vous pourrez si vous le souhaitez surfer sur les ondes toulousaines pour m'y retrouver en cadeau Bonux de 30 minutes !



Non mais ! Sans rire, on passe un level de plus et je ne saurai pas assez vous remercier.

Je souhaite plus que jamais continuer mes aventures radiophonique sur cette super navette RADIOMisée à qui je dois beaucoup.



One love, et gardez vos têtes !