Oraison, vous connaissez ?

Je vous en parle et les diffuse déjà depuis quelques semaines.



Oraison, un groupe de Rock français, qui nous avait parvenir un premier titre qui m'avait "accroché".



Vous les découvrirez ce lundi soir 5 avril car nous avons prévu de les avoir au téléphone pour une interview.



Avec, en cadeau, la première diffusion dans Let There Be Rock de leur nouveau titre : "Ta main".



Rendez-vous dans la deuxième heure pour cette interview téléphonique.



Pour le reste de la programmation, nous survolerons, comme la semaine dernière, les années 60. La Pop british gaie et insouciante (The Hollies, Frankie Valli), et Rock (The Doors)... Mais pas que !



Je vous donne rendez-vous lundi 5 avril 2021 à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘