Soul and Fresh !

Bien bien bien, voilà du nouveau ! En plus de vous livrer une dose de Good Sound For Good People, aujourd'hui à 11h (comme tout les dimanches...), je vous invite à tendre les yeux et les les oreilles sur nos chers outils technologiques que sont devenus nos téléphones.



J'ai pris en projet de poster des mini-lives matinaux pour RADIOM via des applications de live stream ! Les liens sont ci-dessous 1 et franchement le son est bon !



Je vous invite à ne pas hésiter à échanger dessus en m'envoyant en direct un message ou un signe, je vous saluerai à coup sûr...





Prenez soin de vous ! One love, Laurent Soul Safari