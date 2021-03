Le direct, c'est quand même mieux

Et oui, quatre semaines de rediffusions c'est bien. Être devant la table de mixage et derrière le micro, c'est mieux.



Pour l'émission du 22 mars nous allons donc démarrer tranquillement (au niveau du rythme, je précise) et nous accélérerons progressivement pour arriver au rythme de croisière.



À noter, d'abord trois longs titres de plus de six minutes : Balthazar, Molly Hatchet et un dernier très surprenant de Nino Ferrer. Mais celui-ci, c'est dans la partie française durant la deuxième heure.



À propos de partie française, vous le savez, RADIOM et Radio Oloron soutiennent les groupes indépendants.



Nous aurons ainsi l'occasion de découvrir un nouveau groupe français indépendant : Oraison.



Et nous n'oublierons pas ceux que je nomme "nos chouchous". Parmi eux Gavroche, KABO ainsi que les groupes Bulgares que nous suivons : Casual Threesome et, bien sûr, ALI.



Tout cela c'est aujourd'hui à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘