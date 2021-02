Back to RADIOM !

Je vous retrouve ce dimanche pour une reprise après le marathon Pachidermique de l'amour télévisuel du dimanche 14/02 ! Je pense que vous avez été comblé de love et de découvertes !



Vous souhaitant une bonne écoute dimanche 21 février 2021 à 11h sur RADIOM !



J'ai reçu fraîchement le nouveau Voiciii de Voilaaa : les amateurs seront servis dimanche prochain....



Je passe une dédicace aux auditeurs, famille et amis : vous me manquez !



Du power pour : Aleks, Yellow; anne, antoine, liljems, loulou, Hogins, Dj bena, Johny Nexon! Momo, Hanifi, Max, Odweynee, Faab and Pheels, Gones, Srictly Niceness, Guillaume O, Olive, dawatt, Harry dotty & his family, Les Ateliers, La Lune, remi, seb ....



Bref, au plus vite ! one love ! Laurent Soul Safari



... et pour les amateurs de graffitis, photo de mon ami : yellow 1