Le Rock fait du bien au moral

Cela fait quelques décennies que j'en suis personnellement persuadé.



Mais ce coup-ci ce n'est pas moi qui le dit mais une étude.

À l'occasion de la semaine du son, Opinion Way a effectué un sondage 1 2 sur la manière dont les français percevaient la musique en ces temps de pandémie.





de garder le moral (82% des personnes interrogées)

de s'évader et oublier le confinement (78%)

Ce que j'en ai retenu c'est que la musique permet, dans cette période de crise sanitaire :Concernant les genres musicaux qui font du bien au moral,avec 27% des suffrages, tout juste derrière la Pop (31%) et la variété française, largement en tête avec 47%. Avec quelques variations en fonction des tranches d'âges et des catégories socio-professionnelles.Et comme je le lis également dans cet article de Rock&Folk 3 , le Métal arrive en troisième position des genres musicaux les plus anxiogènes (20%) à égalité avec le Raï et derrière le Rap (30%).Je dois dire que je suis surpris par ce positionnement du Métal que je ne considère pas comme anxiogène.Pour vous faire du bien au moral je vous invite à découvrir la programmation de Let There Be Rock lundi 8 février 2021 à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM Je ne le dirai jamais assez : Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘