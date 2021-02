Fan Arts !

Un grand grand merci à Auteuranonyme qui nous suit et qui nous a fait le cadeau qu'on attendait, espérait, demandait depuis si longtemps ! Nous avions perdu espoir d'enfin voir naître ces légendes mais OUI, Auteuranonyme l'a fait ! Merci merci merci tellement pour ce précieux cadeau !





À propos d'Auteuranonyme :



« Pour faire court, je suis la typique otaku gratte-papier, qui attend une invasion zombie ou quelque chose dans le genre pour faire ses choix d'orientation.

C’est en cherchant quelque chose à écouter, pendant une période d’intérêt fort pour le Jeux de rôle, que j’ai trouvé l’émission. »





JDR : pratique obscure, effectuée par des enfants-adultes dans des caves et invoquant parfois des démons.





« Enfin ça, c’est que je supposais avant d’écouter Roll The Dice en ratant un gâteau. Bon... un Cthulhu 1 pour commencer, ça m’a un peu confortée dans mon idée... »





« Ça devait être en hiver 2018, je crois.



Ce que j’ai sûrement le plus aimé dans chaque campagne, c’est d’abord les mondes divers qui sont explorés. Ils débutent souvent à partir de notre monde pour donner des genres similaires aux Isekais 2 du monde du manga (genre que j’affectionne inconditionnellement) ce qui permet de s’évader librement de la réalité via une porte fumeuse, mais envisageable.

Et ensuite, les thématiques, souvent complexes, qui sont abordées. En temps qu’écrivaine amatrice, c’est très intéressant d’observer le développement de sujets parallèles pour ses propres univers (je fais référence à la campagne de Virandia 3 ou L’appel de Cthulhu plus précisément). »



« Mais ça a surtout été un guide pour débuter mes propres jeux de rôles. Le premier, imaginé d’après un univers déjà existant. Le second, créé de toutes pièces et qui continue toujours de s’étendre. Pour ça, je voulais vraiment remercier tout les gens qui sont passés dans l’émission et qui m’ont permis, par leur présence et leurs interactions avec le scénario, de développer seule mes histoires. Je n'ai jamais pu faire de « vrais » jeux de rôles, que ce soit en physique, avec des dés ou un livre. Mais c’est aussi un moyen formidable de découvrir des mondes, mieux qu’un roman ou qu’un jeu vidéo, de vivre une histoire, où l’on ne peut pas lire d’abord la fin ou voir un moment épique être divulgâché. C’est suivre des personnages chaotiques qui s’arrachent les cheveux face à l’Histoire. »





« Et ça m’a aussi permis de découvrir RADIOM, que je n’aurais sûrement jamais connue sans ça. Qui, elle-même, me permet de découvrir des thèmes, des émissions différentes avec un esprit similaire. En fait, commencer Roll The Dice, c’est tomber dans une faille. Tomber dans des histoires de dés sans-queue-ni-tête et continuer à chuter vers des interviews d’actualités. On ne s’en sort pas. Alors si vous le pouvez encore, fuyez ! »



« Dans mon cas, c’est peine perdue tant ça m’a redonné envie de faire du journalisme radio et de faire des dessins et des petits écrits pour vous, c’est tellement varié et divertissant que je risque de rester focalisée dessus ! Vous recevrez peut-être un jour, ma candidature en tant que stagiaire, qui sait ? »





Sur RADIOM et Roll The Dice : il n’y a pas de révélations, il n’y a que des vérités inconnues. Auteuranonyme

« Si je peux finir sur une chose :