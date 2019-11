Quête n°85 : Bienvenue dans un nouveau monde

Et oui c'est le retour des jeudis. Après des vacances plus longues que prévu, nous revoilà avec une saison aux pe-tits-oignons pour vous et vos oreilles.



La cybercrim de Paris a du boulot, une série de meurtres les poussera à enquêter au sein d'un jeu vidéo d'un tout nouveau genre : Virandia. En immersion totale de leur esprit par le biais de neurotransmetteurs, qui sait ce qu'ils découvriront dans cet univers médiéval fantastique plus vrai que nature.



On recommence donc avec du lourd, un jeu de rôles français libre du genre Inception avec une partie IRL et une partie dans un MMORPG New Age. Rendez-vous jeudi 14 novembre à 19h dans Roll The Dice et sur Twitch où vous retrouverez nos têtes et des votes en direct.