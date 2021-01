Expérience catalane

Les Espagnols seraient-ils avant-gardistes ?

Je le pense.



En tout cas, concernant la culture, et en particulier musicale, ils ne sont pas restés "les deux pieds dans le même sabot".



Le 12 décembre 2020, à Barcelone, un millier de personnes a assisté à un concert, sans distanciation sociale mais avec un protocole sanitaire et un suivi très stricts.



À ce sujet je vous laisse regarder cette vidéo de la télévision publique Espagnole (RTVE) :







Un test de suivi a été effectué le 20 décembre sur tous les participants.



Les résultats de ce test viennent d'être publiés. L'article du quotidien espagnol El País le confirme :

Ninguno de los asistentes al concierto del Apolo se infectó de covid-19.



Ce qui veut dire : zéro, oui ZÉRO cas d'infection. Les participants ont pu bouger, danser, chanter, sans distanciation mais malgré tout avec le masque. Presque comme avant...



BRAVO les Espagnols, et pour être plus précis : BRAVO les Catalans.



Vous redonnez espoir et vous avez montré une voie dont beaucoup devraient s'inspirer.



