Noël sur RADIOM

Ce dimanche, une Good Sound For Good People dans ce thème tant attendu pour les amoureux de l'hiver aux ventres bien tendus !

Tino Rossi n'est plus, je prends le relais et vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année sur RADIOM, je remercie encore tous les auditeurs, gardez le groove et continuez à écouter RADIOM.



Cerise sur la bûche : le magazine Clutch (des soirées toulousaines Clutcho') me met à l'honneur le 27 décembre... un peu de RADIOM à la Capitale...



... et bonus de Noël en image, une peinture de my buddy Mr Yellow... suivez-le, vous ne serez pas déçus : il fait mille choses avec des bombes et des crayons...





One love ! Laurent / Soul Safari