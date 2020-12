Une orchidée de quarante ans

On résiste, encore et toujours, avec la musique comme antidote. Un antidote possible parmi d'autres. Mais c'est celui que nous préférons.



Il y a à peine plus de quarante ans, le 17 novembre 1980, sortait les dernier album du vivant de John Lennon : Double Fantasy.

Trois semaines après cette sortie John Lennon était assassiné au pied de l'immeuble dans lequel il résidait, près de Central Park.



Dans la deuxième heure de l'émission lundi 23 novembre 2020 à 20h, nous reviendrons sur cet album en vous proposant sept titres de Double Fantasy.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi 23 novembre 2020 à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Ah ! au fait, pour le titre énigmatique, sachez qu'une variété d'orchidée se nomme "Double Fantasy".



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !