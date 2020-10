KABO, vous connaissez ?

Fidèle à une des lignes de programmation de Let There Be Rock, nous vous proposerons de faire connaissance avec un groupe de Rock français, francophone. En effet, c'est avec le groupe KABO que nous passerons une grande partie de la deuxième heure de Let There Be Rock.



Thierry, le chanteur et Pedro, le batteur, nous ont fait le plaisir de répondre à notre invitation pour une interview téléphonique. Que signifie KABO ? C'est une des questions que je poserai à Thierry et Pedro.



Au moment où je rédige ce billet (le dimanche 4 octobre) il y aura cinquante ans que Janis Joplin aura été emportée suite à une overdose. L'album Pearl était déjà "en boite" et sortira à titre posthume. Nous prendrons le temps de vous en proposer un large extrait.



Avec tout ça, j'oublie de vous parler de ce que aurez à vous mettre entre les oreilles pendant la première heure. Comme à notre habitude depuis quelques semaines, c'est avec un extrait de Back In Black que nous démarrerons.

Et aussi, pêle-mêle, Pink Floyd, Creedence, Thin Lizzy, Van Halen...



Pour découvrir le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi 5 octobre 2020 à 20:00, sur Radio Oloron et RADIOM.



🤘 Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !