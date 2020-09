Du frais, du bon, du enfin dans la boîte, du c'était pas trop tôt. Et demain à 11:00 sur RADIOM, je suis heureux de vous livrer une nouvelle heure de Good Sound For Good People !



Plein de choses se sont passées cet été : des DJ sets de sortie de confinement, de belles rencontres, et un changement de matos un peu désappointant!



Aujourd'hui, les voyants sont au vert pour appuyer sur le bouton rouge (rec) et faire tourner les galettes sauce Soul Safari.



La qualité des nouvelles émissions doit en être meilleure... vous me direz.



En attendant, full support à tout les acteurs culturels qui tiennent bon en dépit d'annulations et autres interdictions.



One love, see you soul !



Laurent Soul Safari