Guts to Guts

Yo ! Vendredi 31 août, j'ai eu la chance de faire la première partie de Guts... promis je vous jouerai de nouveau la sélection... en attendant, je vous pose une heure de Good Sound For Good People, dimanche 9 août 2020 à 11:00, sans chichis mais avec des chouchous... vivez vos congés au mieux et see you soul !



Laurent, Soul Safari