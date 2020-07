Pau Donés, vous connaissez ?

Il y a quand même de fortes chances que ce nom ne vous dise rien. Et bien nous n'entendrons plus sa voix puisqu'il s'est éteint le 9 juin dernier, des suites d'une "longue maladie". Il avait 53 ans.



Pau Donés était le guitariste chanteur emblématique d'un des groupes les plus connus en Espagne : Jarabe de palo.



Je vais ainsi modifier un peu la programmation. Nous terminerons l'émission, non pas avec un titre espagnol comme de coutume, mais avec trois des titres parmi les plus connus de Jarabe de Palo.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20:00, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !



