Bonjour, et merci : on est à plus de la 35ème émission, je crois...



Depuis octobre, la qualité du mix s'est bien perfectionnée et c'est tant mieux ! Si Mr Hoggins! n'avait pas pensé à une demande de ma part entre deux bières aux Ateliers, j'en serai pas là.



Ce dimanche c'est Elodie Rama from Marseille qui ouvre le show sur la cover d'On & On par Taggy Matcher ! Full support !



La liste des podcasts (Good Sound For Good People) se remplit chaque semaine, tapez dedans pour vos baladodiffusions !



One Love & see you Soul



Laurent / Soul Safari.



PS: ce mardi 14 juillet, DJ set au 14.80 d'Albi... be there !