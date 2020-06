Du rock, du rock, du rock, du rock, du rock parbleu

Du rock en majuscules au rock à qui mieux mieux

Balancez la purée, mettez toute la gomme

Je veux du rock'n roll à tomber dans les pommes.



Richard Gotainer - Capitaine Hard Rock

Voilà, vous êtes prévenus.Ce dernier lundi du mois de juin d'après confinement, un peu avant 20h, calez-vous sur RADIOM et sur Radio Oloron , déplacez la table du salon si besoin, montez le volume et préparez vous pour Let There Be Rock Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron