Ce n'est qu'un au revoir !

Chers auditeurs, ce soir sera la dernière de plus de trois ans d'émissions Hiza Zen.

Je vous proposerai de voyager à travers les différentes thématiques abordées telles que le bonheur au quotidien, la mission de vie et la détente. Nous revisiterons quelques outils simples, ludiques et efficaces qui rendent la vie plus colorée et légère. A utiliser sans modération !



Rendez-vous vendredi 26 juin 2020 à 19:00 !