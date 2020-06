Au milieu des centaines de milliers d'anonymes que le Covid a emporté avec lui, il en est quelques uns de moins anonymes.



Quelques uns ont eu la chance d'être artistes, forcément moins anonymes que les autres. Ils sont aussi partis rejoindre Bowie et les étoiles pendant cette période de confinement.



Ils ont marqué musicalement une partie de vie. Moon Martin, par exemple. Little Richard également.



Et si je vous parle de Dave Greenfield ou de Ronan O'Rahilly, il y a certainement peu de chances pour que ces noms sonnent à vos oreilles.



Le premier était le "clavier" des Stranglers, le second était le créateur de la reine des radios pirates : Radio Caroline.



