En live depuis les Ateliers

Oui Tarnais du Sud, j'étais chez vous ce jeudi soir, une super invitation à jouer aux Ateliers, sa table, ses burgers, sa radio RADIOM.



Ce dimanche, livraison dès 11h de la première heure du set de ce jeudi 11 juin... Un ÉNORME merci à July, Marianne, et toute la bande !



Le début du set est un peu flop à mon goût mais ça s'arrange rapidement... "apport de liquide houblonné" ?



Une pensée pour Mr Hoggins! sur ce mix. Big up, radio master.



One Love, et see you soul !



Laurent / Soul Safari