Chaud comme un dimanche à 11h !

Soyez à l'heure ce dimanche de mai, Good Sound For Good People en diffusion RADIOMisée... une heure groovy mixée par mes soins pour vous. One Love... Soul Safari.



De plus, ce 22 mai est à noter l'excellente sortie du dernier disque MUTATION des Frères Smith... promis j'en passerai un dans la proxima... ici : https://www.facebook.com/lesfreressmith/



Ils sont pleins de talent, amoureux de world ethio grooves, afro beats & more, c'est du bon à ne pas louper !



Enjoy et soyez ready pour la MUTATION !