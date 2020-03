Radiomisation interne !

Chers tous, je suis heureux de vous livrer ce dimanche une nouvelle balade groovy d'une heure sur RADIOM ! Ce début de confinement ne fut pas si propice que ça à la musique pour ma part, mais tout revient dans l'ordre et l'esprit se fusionne aux plateaux de mes 1200 de nouveau !



Pour vous, nous, toi, et toi aussi là-bas ! Une heure de soul safari pour le bien du corps et de l'esprit, demain à 12:00 !



Je remercie encore, les auditeurs venus me saluer lors des soirées, et tiens à vous envoyer le meilleur à chaque show dominical !



Love U Soul, prenez soins de vous.



Laurent / Soul Safari