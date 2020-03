Je les avais découverts avec l'album The Dark Side Of The Moon , que j'avais acheté à sa sortie, en 1973.



Quelle claque ! J'ai passé ce vinyle en boucle presque jusqu'à en "faire des copeaux"...



Je n'ai jamais eu la chance de voir le groupe Pink Floyd en concert.



L'occasion était trop belle de me rattraper avec The Australian Pink Floyd Show, de passage à Pau le vendredi 6 mars dernier.



Une appréhension cependant, celle de trouver une pâle copie de l'original.



Et ce ne fut pas le cas.



Au point que je me suis demandé parfois si ce n'était pas Pink Floyd que j'étais en train d'écouter. Je vous en parle plus longuement ce lundi soir 9 mars.



Il n'existe pas de discographie du groupe. Par contre, je possède l'intégrale de Pink Floyd. Vous aurez certainement deviné une grande partie de la programmation de Let There Be Rock de ce 9 mars.



Autre info importante : les 50 ans de Let It Bleed , ce qui a valu une réédition.



Comme je possède aussi l'intégrale des Rolling Stones, nous nous mettrons quelques pépites de cet album entre les oreilles.



Je vous donne rendez-vous lundi 9 mars 2020 à 20:00 sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !