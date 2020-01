Instant double !

Hey ! Deux nouveaux épisodes sont mis en boîte pour vos oreilles radiomisantes... Une nouvelle salve de Groove Soul Safarien sur la Good Sound For Good People, et une Mood Sessions qui sent bon le réchauffement acoustique pour une fin de dimanche sur les ondes !



2020 ne pouvait pas mieux commencer pour moi que sur RADIOM ! Ne lâchons rien, gardons le groove !