Parlons matos

On continue, le grand barbu passera ce mois de décembre comme prévu, alors restons Funky et écoutons du bon son pour bonnes personnes sur RADIOM !



L'émission commence par une superbe version d'Engine Number #9 bien éditée par Nicolas Laugier (alias The Reflex)... pour le reste, ça scratche toujours autant et pour ce faire je lève le voile sur matériel utilisé pour enregistrer les shows radio.



En photo : une paire de platines Vestax qui on plus de 20 ans, un mixer Rane et un petit pad pour lancer les jolis jingles « sweepers », et surtout une belle collection de vinyles.



Ne manquez pas de poser questions et suggestions via le chat de la radio !



Bon dimanche, bonne écoute, see you soul.