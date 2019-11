Shooter : BD

La voilà enfin, la dernière partie du triptyque "bande dessiné", la sainte trinité Manga - Comics - BD (ré-écouter Shooter : Mangas et Shooter : Comics).



Avec un panel d'experts à faire rougir les grands salons, tels que le FIBD à Angoulême, Quai des bulles à Saint-Malo, Des Calanques et des Bulles à Marseille ou encore BD Colomiers à... Colomiers.



En effet, pour cette émission exceptionnelle, il y aura bien sûr Azertoff, Gandalf81 et Hazto.



La BD : qui est elle ? Quels sont ses réseaux de distribution ? Qui est mainstream, qui est indé ? C'est quoi comme format ?



Toutes ces questions auront (ou pas) leur réponse dans cette émission !



Si vous aussi vous souhaitez partager vos BDs, scénaristes, dessinateurs, coloristes, vos coups de cœur et/ou de gueule, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur de « L'ApérOriginal•e », en direct live sur le chat de RADIOM, ou encore sur Twitter.





On vous donne rendez-vous le samedi 23 novembre à 14h !