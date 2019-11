En pensant au programme de cette émission, je me suis dit qu'il serait intéressant de la commencer en faisant le récapitulatifs de nos "chouchous".



Et quand je parle de "chouchous", j'entends les groupes que nous suivons dans Let There Be Rock. Ceux que nous apprécions et à qui nous avons souhaité donner un espace pour se faire connaître.



Bref, ce sont NOS "CHOUCHOUS"...



La programmation de ce lundi 4 novembre, ce sera avec eux.



Et quand je dis "eux", je dis Wild Horses, The Scills, Chrome, Maelstom, Near Death Experience, Manopa, Lune, Polder... Sans oublier Graines De Sel !



Et nous terminerons cette heure avec des groupes français, francophones et anglophones.



Si vous voulez en écouter plus je vous donne rendez-vous lundi soir 4 novembre, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !