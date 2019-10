Petit compte-rendu de l'émission du dimanche 20 octobre... Ou comment essayer de vous transmettre ce qu'il ce passe en direct quand je décide d'enregistrer une session sur disque vinyle !



Good Sound For Good People, ou Du bon son pour de bonnes personnes : c'est une proposition variée de groove, funk, jazz, rock, reggae, latin du plus obscur au plus connu mais toujours joué live, accompagné de dérapages de disques plus ou moins contrôlés mais toujours authentiques ! Bonne écoute et à dimanche !



SOUL.