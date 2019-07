Quête N°66 : RoboMJ

Parce que oui, nous avons uppé notre MJ, maintenant il est plus fort,plus beau, plus puissant, plus charismatique et plus sadique... Mais ces améliorations prennent du temps de cast.



Veuillez patienter 1d7 jours avant la reprise de Roll The Dice le temps que son cooldown soit complet. Il n'y aura donc pas d'épisode cette semaine mais écoutez tout de même RADIOMFest pour En direct de Pause Guitare (Off) !.



Des bisous sur les fesses, et à la semaine prochaine !