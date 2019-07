100 plus un

C'est promis, plus de comptage dans les titres de présentation avant la 200ème (moins un)... Vous êtes tranquilles pour pas loin de trois ans !



Tout cela pour vous dire combien cette 100ème était riche dans ces rencontres, ces moments partagés où j'ai pu découvrir les différents acteurs de ceux qui font Radio Oloron et RADIOM.



Tous mes remerciements aux 22 invités qui se sont succédés à l'antenne pour un Let There Be Rock spécial de quatre heures. De vrais beaux moments.



À l'heure de faire la programmation de cette 101ème, il me faut avouer que je "sèche" un peu.



Alors je ne vous en dis pas plus. Vous aurez la surprise.



Et pour découvrir cette programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 1er juillet, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !