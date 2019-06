Avec un "c", oui.



Une fois n'est pas coutume de nous tourner vers les classiques du Rock que l'on nomme (pardonnez l'anglicisme) Classic rock.



Et comme ces Classic rock sont légion, il nous faut faire des choix.



Je vous en donne quelques uns qui seront programmés ce lundi 3 juin : Bachman-Turner Overdrive, George Thorogood & the Destroyers, Lynyrd Skynyrd...



Je profite de l'occasion pour vous signaler que le Let There Be Rock de ce 3 juin est la 98ème émission en direct sur Radio Oloron.



La 100ème se déroulera le lundi 24 juin prochain. Une émission spéciale de trois heures entre 20h et 23h.

Je vous en ai parlé à l'antenne les semaines précédentes et je vous ai annoncé que nous allions fêter cela : de la musique et des invités...



Nous préparons cela avec l'équipe de Radio Oloron.



Je vous donne rendez-vous lundi soir 3 juin, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.





Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !