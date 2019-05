Rammstein, 10 ans...

Oui, 10 ans se sont écoulés depuis le dernier album de Rammstein, " Liebe ist für alle da " en 2009.



Et ils reviennent en force. En force, et, comme toujours, en "provoc" avec un album éponyme.



La pochette du disque annonce la couleur : une simple allumette. Pas seulement pour mettre le feu aux poudres de leur show pyrotechnique (j'ai eu l'occasion de les voir au Festival des Vieilles Charrues il y a quelques années, c'est énorme).



Il n'est qu'à voir le premier clip Deutschland (très long, près de 10 minutes) issu de cet album. Clip très controversé et qui a fait polémique dès sa sortie.



Nous vous ferons découvrir un extrait de ce nouvel album. Et, vous l'aurez compris, nous programmerons une plage des quelques groupes ou interprètes dans ce style qui se nomme Metal Industriel (dont des petits Frenchies Toulousains, d'ailleurs...).



Pour découvrir ce titre de Rammstein et le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 20 mai, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !